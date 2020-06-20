TEKİRDAĞ MALKARA'DA BELEDİYE KÖY EVİNİNİN TUVALETİNİ MÜHÜRLEDİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ MALKARA'DA BELEDİYE KÖY EVİNİNİN TUVALETİNİ MÜHÜRLEDİ

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçe belediyesi, kırsal Yaylagöne Mahallesi'nde Gürçay ailesine ait evin bahçesinde bulunan tuvaleti 1 metre 92 santimetresi yeni yapılması planlanan yola taştığı gerekçesiyle mühürledi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçe belediyesi, kırsal Yaylagöne Mahallesi'nde Gürçay ailesine ait evin bahçesinde bulunan tuvaleti 1 metre 92 santimetresi yeni yapılması planlanan yola taştığı gerekçesiyle mühürledi. Tuvaletin 60 yıllık olduğunu ve ilk kez bir tuvaletin mühürlendiğine tanık olduğunu söyleyen Necat Gürcay, "Bu işin altında tamamen art niyet var. Tamamen işi ceza kesme sınırına getirip bize ceza uygulamak için yapılmış bir işlem olduğunu düşünüyoruz. Biz de bütün yasal haklarımızı, yasal platformlarda arayacağız. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapılacaktır" dedi.

Malkara'ya yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan kırsal Yaylagöne Mahallesi'nde 2 yıl önce vefat eden Hasan Gürçay'dan 5 çocuğuna miras kalan köy evinin bahçesinde bulunan tuvalet Malkara Belediyesi tarafından mühürlendi. İmar İşleri Müdürlüğü ekipleri, tuvaleti 4 metrelik mahalle yolunun 7 metreye çıkarılması çalışması kapsamında, 1 metre 92 santimetresinin yola taştığı gerekçesiyle mühürleyerek, yazısını da tuvaletin kapısına astı.

'TUVALETİ HABERSİZ MÜHÜRLEDİLER'

Evin sahiplerinden Necat Gürçay(56), belediye İmar İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hiç kimsenin evde bulunmadığı sırada tuvaleti kendilerinden habersiz mühürlediğini belirterek, 56 yıldır tuvaletin aynı yerde olduğunu söyledi. Daha önce kendilerine 3.2 metrekarelik tuvaletin 1 metre 92 santimetresinin yola taştığı gerekçesiyle yıkılması gerektiğinin bildirildiğini söyleyen Gürçay, "Şu andaki yol ihtiyacı karşılamaktadır. Bu yoldan günde 1 ya da 2 araç geçiyor ya da geçmiyordur. Buradaki yol 7 metre olduktan sonra ne fark edecek. Malkara'nın bütün ulaşım sorunu, Yaylagöne köyünün bütün ulaşım sorunu çözülmüşte sıra bizim tuvaletin olduğu yola mı gelmiş. Malkara Belediyesindeki bütün yapılar yasalara imar yasasına uygun olmuş ki artık detay aramaya başlamışlar ve bizim tuvaletimize kadar düşmüş bu işler. Bize bu tuvaleti kullanamazsınız, bu tuvalet mühürlü bundan sonra buraya girmeyeceksiniz diye söylemişlerdir. Biz yedek tuvaletimiz olduğu için şuanda kalabalık misafir olduğundan zorda olsa ihtiyaçlarımızı gidermekteyiz" dedi.

YIKMAYACAĞIZ, YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ'

Belediye ekiplerinin, uydu görüntülerinden tuvaletinin 2014 yılında yapıldığını kendilerine ilettiğini anlatan Necat Gürçay, "Bu tahta 6 senede bu kadar çürür mü? Şu kiremitler şu duvar 6 senede hasarlanır mı? Bu işin altında tamamen art niyet var. Tamamen işi ceza kesme sınırına getirip bize ceza uygulamak için yapılmış bir işlem olduğunu düşünüyoruz. Bizde bütün yasal haklarımızı, yasal platformlarda arayacağız. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapılacaktır. Kanunlara sonuna kadar saygılıyız, herkesin saygılı olması şartıyla. Şuanda tuvalet kullanılmıyor mühürlü olduğu için. Biz yasalara saygılı insanlarız. Mührün bozulmaması için şuan elimizden gelen özeni de gösteriyoruz. Tuvalet mühürlü, üzerinde kırmızı mühür duruyor. Bu tuvalet bizim evimizin bahçesinde" diye konuştu.

Şu anda evde bulunan tuvaleti kullandıklarını belirten Gürçay, yaz aylarında bütün ailenin köyde toplandığını ve kalabalık olduklarını söyledi. Gürcay, "Malkara Belediyesi bütün imar sorunlarını çözmüş ki bizim tuvaletimizde el atma kanaatine varmışlar. Bizim tuvaletimizi gördüğünüz gibi bizzat İmar İşleri Müdürü hanımefendi gelerek mühürlemişler. İmar İşleri Müdürünün başka önemli çözebileceği sorunlar yok mudur? Malkara'nın bütün caddeleri sokakları imar yasalarına uygun mudur? Biz tarlada çalışırken akşam eve geldik kapıda sallanan kağıdı görünce şok olduk. Kağıdı incelediğimizde 5 kişilik heyetin imzalarıyla imara haykırı olan bu yasaklı yapının mühürlendiğine tanık olduk. Beynimizden vurulmuşa döndük. Daha şoku atlatabilmiş değiliz" dedi.

Gülümser Gürçay ise tarladan eve döndüklerinde tuvaletin üzerindeki mühür kağıdı görünce şoke olduklarını belirterek, "Bu tuvalet 60 yıldan beri burada. Ben ne böyle bir şey gördüm nede böyle bir şey duydum. Tuvaletimizi mühürlemişler. Hepimiz şok olduk yani. Bu mühürleme işini de birde biz evde yokken yapmışlar. İyi ki içeride yedek tuvaletimiz varmış. Malkara Belediyesi bütün Malkara'nın yollarını evlerini düzeltmiş de gelmiş benim 60 yıllık tuvaletimi mühürlemeye. Babam 86 yaşında öldü. Kendimi bildim bile bu tuvalet hep vardı. 60 seneden buyana bu tuvalet var" diye konuştu.

MÜHÜRLEME GEREKÇESİ

Malkara Belediyesi'nin mühürlediği tuvaletin üzerine astığı 'Yapı tatil zaptı' başlıklı yazıda, "İlçemiz Yaylagöne Mahallesi köy yolu sokakta belediyemiz fen işleri müdürlüğüne yol açma çalışmaları yapılacağından aşağıda krokide belirtilen 29 parselin yola bakan cephesinde bir kısmı yolda bir kısmı ise 29 parselde kalan doğal taş ve briket malzemeden yaklaşık 3.2 metrekare ruhsatsız birinci sınıf A grubuna ait tuvalet yapısı olduğu tespit edilmiştir. 3134 sayılı İmar Kanunu'nun 32'inci maddesine istinaden yapı zaptı tutulmuş ve yapı mühürlenmiştir. İş bu yapı zaptı 3134 sayılı İmar Kanunu'nun 32'inci maddesi uyarınca 1 nüshası yerine asılmak, 1 nüshası muhtarlığa bırakılmak, 1 nüshası ibraz etmek üzere 3 nüsha olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır. İmzalı zabıt yapıya asılmıştır" denildi.

TEKİRDAĞ MALKARA'DA BELEDİYE KÖY EVİNİNİN TUVALETİNİ MÜHÜRLEDİ

Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 09:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ MALKARA'DA BELEDİYE KÖY EVİNİNİN TUVALETİNİ MÜHÜRLEDİ - Son Dakika

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