Son Dakika Haberleri: Tekirdağ malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Tekirdağ malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

47 dakika önce

Malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldiTekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenirken ev kullanılmaz hale geldi.

Malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenirken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Camiatik Mahallesi Doğanca Çeşme Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanının en üst katında Ayşe Ç.'ye (48) ait dairede meydana geldi.İddiaya göre, elektrik kablosundan meydana gelen yangında alevler bir anda büyüyerek evi sardı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark edenlerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında ikinci katta oturan ve hafif şekilde dumandan etkilenen E.T. (86) olay yerindeki sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. E.T., durumunun iyi olduğu öğrenilirken ev kullanılmaz hale geldi.

Tekirdağ malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ, Doğanca, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:27 Kaynak: DHA
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