Son Dakika Haberleri: Tekirdağ malkara'da öğrencilere trafik eğitimi
Son Dakika Güncel Tekirdağ malkara'da öğrencilere trafik eğitimi

Tekirdağ malkara'da öğrencilere trafik eğitimi

7 saat önce

Malkara'da öğrencilere trafik eğitimiTEKİRDAĞ'ın Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere, 'yaya geçidi kullanımı ve yaya önceliği' konularında eğitim verdi.

Malkara'da öğrencilere trafik eğitimi

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere, 'yaya geçidi kullanımı ve yaya önceliği' konularında eğitim verdi.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Şehit Selim Vural Ortaokulu'nda yaklaşık 200 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı. Trafik polisleri Recep Büyük ve Cihangir Tetik tarafından öğrencilere yapılan bilgilendirmede, kontrollü yaya geçişi kuralları, yaya önceliği, trafik işaretleri ve kuralları ile emniyet kemeri kullanımı konuları detaylı olarak anlatıldı. Yapılan bilgilendirme sonrası öğretmen ve öğrenciler ise yapılan bilgilendirmenin öneminin çok büyük olduğunu belirtip polis ekiplerine teşekkür etti. Bilgilendirme sonrasında öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıtıldı.

Tekirdağ malkara'da öğrencilere trafik eğitimi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu
Konya'da son 2 günde, 3 bebek ile 2 yaşındaki bir kız çocuğu terk edilmiş halde bulundu Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 00:39:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ malkara'da öğrencilere trafik eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]