Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Malkara'da Orman Yangını Çıktı

Tekirdağ Malkara'da Orman Yangını Çıktı

46 dakika önce

Malkara'da orman yangını çıktıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Malkara'da orman yangını çıktı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilerek, söndürme çalışmalarına başlandı.

Yangın, akşam saatlerinde Malkara ile Edirne'nin Keşan ilçesi arasında bulunan Danişment mevkisinde bulunun ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangın söndürme çalışmaların sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:19 Kaynak: DHA

İtfaiye, Malkara, Güncel
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