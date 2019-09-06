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Tekirdağ malkara'da otluk alanda korkutan yangın

12 dakika önce

Malkara'da otluk alanda korkutan yangınTekirdağ'ın Malkara İlçesinde otluk alanda meydana gelen yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan itfaiye ekiplerince söndürül. Yangında 10 dönüm otluk alan ile tahta baraka yanarken, ağaçlar zarar gördü.

Malkara'da otluk alanda korkutan yangın

Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde otluk alanda meydana gelen yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan itfaiye ekiplerince söndürül. Yangında 10 dönüm otluk alan ile tahta baraka yanarken, ağaçlar zarar gördü.

Yangın, Gazibey Mahallesi Gönence karayolu üzerindeki otluk alanda meydana geldi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait su terfi merkezinin bahçesine kadar ulaştı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yangın, yerleşim yerine ulaşmadan ekipler tarafından 1 saatte söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında bir baraka ile 10 dönüm otluk alan yanarken, ağaçlar da zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ, İtfaiye, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:28 Kaynak: DHA
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