TEKİRDAĞ Malkara'da trafik kazaları 2 yaralı

Malkara'da trafik kazaları 2 yaralıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.İlk kaza, Tekirdağ ? Malkara Karayolu üzerindeki Yenice Mahallesi Mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ İstikametinden Malkara yönüne giden Ömer Kıvırcık (65), yönetimindeki 22 AAS 734 Plakalı hafif ticari araç, Yenice Mahallesi mevkiinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek tarlaya girdi. Sürücü Kıvırcık kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.Aracını öğleden sonra İstanbul'dan ikinci el olarak satın aldığını ve Edirne'nin İpsala ilçesine gitmek üzere yola çıktığını ifade eden Ömer Kıvırcık, 'Kadere bak. Arabamı öğleden sonra İstanbul'dan daha yeni aldım. İstanbul'da araç trafiğine takıldım. Edirne'nin İpsala ilçesine gidiyordum. Yeni aldığım aracımı İpsala ilçesine götüremedim. Kısmet değilmiş. Nasıl olduğunu anlamadım. Her şeyde bir hayır var. Kaza yaptım. Allah şükür bende de aracımda da bir şey yokö dedi.Malkara'dan freni patlayan ve yokuş aşağıya hızla inen kamyon devrildi. Kaza, Malkara ? Keşan karayolu üzeri ilçe çıkışı mevkiinde meydana geldi. Malkara'dan kamyonuna yüklediği yaklaşık 500 saman balyasını İpsala ilçesine götürmek için yola çıkan Mehmet Ali Turan (33) yönetimindeki 59 ABD 545 plakalı kamyonun frenleri Şehit Temizer Caddesi üzerinde patladı. Turan, korna çalarak ve camdan çıkıp bağırarak sürücüleri uyarırken, kamyon yön tabelası ile kaldırıma vurarak devrildi. Kazada yaralanan Mehmet Ali Turan, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili polis ve jandarmanın soruşturması sürüyor.