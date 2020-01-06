Tekirdağ malkara'da yanan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Tekirdağ malkara'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Malkara'da yanan ev kullanılamaz hale geldiTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Malkara'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Hacıevhat Mahallesi Karpuz Pınar Sokak üzerinde tek katlı bir evde gece meydana geldi. Topladıkları atık kağıt ve plastik eşyaları satarak geçimlerini sağlayan Aziz Gözlek'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede tüm evi sararken, yangına evde uykuda yakalanan Aziz Gözlek ile eşi ve 13 yaşındaki kızı son anda kendilerini dışarı attı. Mahalle sakinleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tekirdağ malkara'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

İtfaiye, Malkara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:55 Kaynak: DHA
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