Tekirdağ malkara'daki ev yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Malkara'daki ev yangında 1 kişi dumandan etkilendi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 3 katlı apartmanın 2'inci katında çıkan yangında dumandan etkilenen Volkan Gezgin(24), hastanede tedavi altına alınırken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Hacıevhat Mahallesi Değirmen Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanının 2'nci katında Murteza Gezgin'e ait dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler bir anda büyüyerek evi sardı. O sırada evde bulunan Volkan Gezgin, yangını fark edip apartmanın elektriğini keserek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan Volkan Gezgin, dumandan etkilenerek ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanıp olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.