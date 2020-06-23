TEKİRDAĞ Malkara Devlet Hastanesi, oksijenini kendi üretiyor - Son Dakika

TEKİRDAĞ Malkara Devlet Hastanesi, oksijenini kendi üretiyor

Malkara Devlet Hastanesi, oksijenini kendi üretiyorTEKİRDAĞ'ın Malkara İlçe Devlet Hastanesi'nde kurulan sistemle, hastaların ihtiyacı olan medikal oksijen gazı, yerinde üretilerek kurum bütçesine önemli katkı sağlanmaya başlandı.

Malkara Devlet Hastanesi, oksijenini kendi üretiyor

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TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçe Devlet Hastanesi'nde kurulan sistemle, hastaların ihtiyacı olan medikal oksijen gazı, yerinde üretilerek kurum bütçesine önemli katkı sağlanmaya başlandı. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Onur Durgun, "Artık kendi oksijenimizi hastanemizde kendimiz üretiyoruz. Maliyet açısından, sistemin çok ekonomik olması nedeniyle, büyük tasarruf sağlanacaktır. Kurulumu yapılan bu sistem sayesinde, acil durumlarda hastanemizin, mevcut kapasitenin üzerinde dahi, yeterli oksijeni üretebileceğiz" dedi.

Malkara'da 3 yıl önce yeni modern binasına taşınan 75 yataklı Malkara Devlet Hastanesi, bir ilke imza atarak, kendi oksijenini kendisi üretmeye başladı. Malkara Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Onur Durgun, kendilerinin ürettikleri oksijenle kurum bütçesine büyük katkıda bulunduklarını belirterek, oksijen gazının hastaların tedavisinde büyük önem taşıdığını söyledi. Durgun, "Birçok hastanede olduğu gibi bizde daha önce oksijen gazımızı tüp teminiyle sağlıyorduk. Oksijen tüpleri ile medikal oksijen gazı temini esnasında, birçok risk ile karşı karşıya kalındığından bu durum tehlike oluşturmaktadır. Yeni kurulumu yapılan medikal oksijen üretim sistemi, atmosferdeki havayı ve ortamdaki oksijeni yoğunlaştırıp depolayarak, hastalarımız için kullanıma hazır hale getirmektedir. Ayrıca maliyet açısından, sistemin çok ekonomik olması nedeniyle, büyük tasarruf sağlanacaktır. Kurulumu yapılan bu sistem sayesinde, acil durumlarda hastanemizin, mevcut kapasitenin üzerinde dahi, yeterli oksijeni üretebilecektir. Ekonomik ömrü 10 yıl hesaplanan sistem, hastanemizin uzun yıllar, medikal oksijen gazı ihtiyacını karşılayacaktır. Özet olarak kendi oksijenimizi hastanemizde üretmekteyiz. Sistemin kurulmasında emeği ve desteği olan herkese çok teşekkürlerimi sunarım" dedi.

İLK HASTADA KULLANILDI

Hastanede sistemin kullanılmasıyla ilk gaz Refiye Çakıcı'ya verildi. Çakıcı'nın oğlu Şaban Çakıcı, "Malkara Devlet Hastanesi'nde yeni oksijen sistemi kurulmuş. Annemin de oksijene ihtiyacı vardı, burada anneme oksijenimizi verdiler. Burada yapılan bu yeni hizmet için ve böyle bir hizmet verdiği için Malkara Devlet Hastanesine ve idari kişilere çok teşekkür ederiz. Malkara Devlet Hastanesi kendi oksijenini kendi üretmeye başladığını gördük ve öğrenmiş olduk. Bu şekilde buradaki hastalar ihtiyaç duydukları oksijeni artık daha rahat bir şekilde alabiliyorlar. Çok memnun olduk. İdarecilere çok teşekkür ederiz" dedi.

Devlet Hastanesi, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ Malkara Devlet Hastanesi, oksijenini kendi üretiyor - Son Dakika

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