Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Malkara Güneş Enerjisi Üretim Tesisi Törenle Açıldı

Tekirdağ Malkara Güneş Enerjisi Üretim Tesisi Törenle Açıldı

9 dakika önce

Malkara Güneş Enerjisi Üretim Tesisi törenle açıldıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapımı tamamlanan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, törenle hizmete açıldı.

Malkara Güneş Enerjisi Üretim Tesisi törenle açıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapımı tamamlanan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, törenle hizmete açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Malkara Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı, Çınaraltı Sulama Kooperatifi'nin ortak projesi ile

Çınaraltı Göleti Toplu Damlama Sulama Tesisinin su dağıtım ağına ait enerji maliyetinin düşürülmesi amacıyla yapılan Güneş Enerjisi Üretim Tesisi' törenle açıldı. Açılışa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile davetliler katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, Malkara'da hayata geçirdiğimiz Güneş Enerji Sistemi'nde her biri 270 kilowatt gücünde 378 adet panel bulunuyor. Malkara'nın iklimi dikkate alındığında günde 200 ile 600 kilowatt saat enerji, yılda da 150 megawatt elektrik üretebilecek. Güneş enerji sisteminden yılsonunda elde ettiğimiz gelir ile çiftçilerimizin elektrik harcamalarında kullanacağız dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, tesisin hizmete girmesiyle birlikte çiftçilerin elektrik giderini Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile karşılayacaklarını söyledi. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Çınaraltı mahallemizin kapalı sistem sulama projesindeki en büyük girdi olan enerji maliyetini güneş enerjisi panelleri neredeyse yüzde 95 oranında aşağı indirecek dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Burada üretilen enerji, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan abonelik vasıtasıyla ulusal dağıtım ağına aktarılacak ve yılsonunda mahsuplaşma yoluna gidilecektir. Toplu Damla Sulama Sistemi'nin kurulmasıyla çiftçilerimiz sulama faaliyetlerini daha modern yöntemlerle yapabilecekleri gibi, buğday ve ayçiçeğinin yanı sıra katma ekonomik değeri daha yüksek tarım ürünlerini yetiştirme imkanına kavuşacaktır. Ayrıca yıl içerisinde birden fazla ürün yetiştirilebilecek olması çiftçilerimizin ekonomik gücünü ve tarım alanında istihdam olanaklarını arttıracaktır. Beş temel vizyonumuzdan biri olan tarım ve hayvancılık vizyonumuz kapsamında böyle bir projeyi hayata geçiriyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kırsal kalkınmaya ve tarım, hayvancılık alanındaki üretimi artırmaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra de devam edecek dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:42 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amasya'nın Çılgın Projesi Hayata Geçti Survivor Ecem, Kendisini Enerji Yükleme Bahanesiyle İstismar Eden Kişiden Şikayetçi Oldu Öğrenciler Derste Deprem Konusunu İşlerken Deprem Oldu Sıcak Gelişme! Şırnak'ta Hain Tuzak! 1 Asker Şehit ve 1 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 10:51:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Malkara Güneş Enerjisi Üretim Tesisi Törenle Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]