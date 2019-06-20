TEKİRDAĞ Marmara Denizi'nde kaçak deniz patlıcanı operasyonu

Marmara Denizi
'nde kaçak deniz patlıcanı operasyonu
TEKİRDAĞ'da deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerinin Marmara Denizi'nde kaçak avcılara yönelik yaptığı operasyonda deniz patlıcanları ele geçirilirken, 6 şüpheliye 11 bin 445 lira para cezası uygulandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmara Denizi'nde Marmara Ereğlisi
ilçesi açıklarında kaçak avcılık yapıldığını belirleyerek, ortak operasyon düzenledi. 2 teknede yapılan aramada kaçak avlanmış deniz patlıcanları ele geçirilirken, teknelerde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 11 bin 445 lira para cezası uygulanırken, kaçak avlanan deniz patlıcanları da denize bırakıldı.
YURT DIŞINA SATIYORLAR
Deniz patlıcanları, protein içeriği zengin olması nedeniyle spor yapan kişilerin gelişimine yardımcı olduğu gibi, diş eti rahatsızlıklarından, yorgunluğa kadar bir çok rahatsızlığa iyi geldiği ileri sürülüyor. Deniz patlıcanın kilosu 30 dolardan 150 dolara kadar satılabiliyor. Türkiye
'de devlet kontrolünde toplanan deniz patlıcanın tekil bireyler tarafından toplanması ve yurtdışına satılması nedeniyle yasak olduğu biliniyor.