TEKİRDAĞ-Marmara Denizi'nde poyraz etkili oldu - Son Dakika

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TEKİRDAĞ-Marmara Denizi'nde poyraz etkili oldu
6 saat önce
Marmara Denizi'nde poyraz etkili olduTEKİRDAĞ'da saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Marmara Denizi'nde poyraz etkili oldu
TEKİRDAĞ'da saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla yapılan feribot seferleri durdu. Kıyıları su bastı.
Tekirdağ'da şiddetli esen rüzgar ikinci günde etkisini sürdürüp, hayatı olumuz yönde etkiledi. Tekirdağ sahillerinde dev dalgalar oluşurken, Marmara Denizi açıklarında yabancı bandıralı kuru yük gemisi, şilep ve tankerler demir atmak zorunda kaldı.
Tekirdağ sahillerini sular altında bırakan şiddetli poyraz deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Tekirdağ'dan Marmara Adası, Avşa ve Kara Biga'ya sefer yapan arabalı feribotların seferleri durdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:00 Kaynak: DHA
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