Son Dakika Haberleri: TEKİRDAĞ Marmara Denizi'nde trol ağlara ele geçti
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TEKİRDAĞ Marmara Denizi'nde trol ağlara ele geçti

4 dakika önce

Marmara Denizi'nde trol ağlara ele geçtiTekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, balıkçılar tarafından deniz altına saklanmış trol ağları ve trol kapakları ele geçirdi.

TEKİRDAĞ Marmara Denizi'nde trol ağlara ele geçti, System.String[]
Marmara Denizi'nde trol ağlara ele geçti
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, balıkçılar tarafından deniz altına saklanmış trol ağları ve trol kapakları ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru balık avının en önemli sorumlularından olan ve deniz canlılarının neslini tükettiği için Marmara Denizi'nde yasak olan trol avcılığıyla mücadeleyi sürdürüyor. Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi açıklarında balıkçıların suyun altına gizlediği trol malzemelerini tespit eden dalgıç polisler, dalış yaparak trol ağı ve trol kapısı aradı. Denizde yapılan aramada, kullanıma hazır vaziyette trol ağı ile trol kapısı bulundu. Denizin altından iple bağlanan trol ağı ve trol kapıları, polisler tarafından römorköre çekildi. Deniz polisi, denizden çıkarılan trol ağları ve trol kapılarına el koydu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:11 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Marmara Denizi, Güncel
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