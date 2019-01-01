Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde Deniz 20 Metre Çekildi

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde Deniz 20 Metre Çekildi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilirken, deniz anaları da karaya vurdu.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilirken, deniz anaları da karaya vurdu.

Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz kıyıdan 20 metre çekilirken, çok sayıda deniz anası da kıyaya vurdu. Balıkçı Barış Kardeş (21), deniz çekilmesini görenlerin panik yaptığını ifade ederek, Ben bu kadar çekildiğini ilk kez görüyorum. Çevreden geçen ve görenlerde bir panik oluyor. Deniz anaları da çekilme nedeniyle kara vurmuş durumda dedi.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ise deniz çekilmesinin 'mevsimsel' olduğunu belirterek, Deniz çekilmesi bu mevsimlerde görülüyor. Daha önce olmuştu, bu tamamen mevsimsel bir durum. Panik yapılacak bir şey yok dedi.

Deniz çekilmesi nedeniyle limanda bağlı kayık ve teknelerinde kara oturduğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:42 Kaynak: DHA

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