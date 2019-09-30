Son Dakika Haberleri: Tekirdağ-marmara ereğlisi'nde depremde hasar gören okulun öğrencileri nakledildi -2
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ-marmara ereğlisi'nde depremde hasar gören okulun öğrencileri nakledildi -2

1 saat önce

Marmara Ereğlisi'nde depremde hasar gören okulun öğrencileri nakledildi -2.

TEKİRDAĞ- Marmara Ereğlisi'nde depremde hasar gören okulun öğrencileri nakledildi -2

Tekirdağ-marmara ereğlisi'nde depremde hasar gören okulun öğrencileri nakledildi -2

Marmara Ereğlisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı! Otobüste skandal kavga! Kadın, adama küfür edip tokat attı AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 18:46:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ-marmara ereğlisi'nde depremde hasar gören okulun öğrencileri nakledildi -2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]