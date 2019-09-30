Tekirdağ-marmara ereğlisi'nde depremde hasar gören okulun öğrencileri nakledildi -2
1 saat önce
Marmara Ereğlisi'nde depremde hasar gören okulun öğrencileri nakledildi -2.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:27 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ- Marmara Ereğlisi'nde depremde hasar gören okulun öğrencileri nakledildi -2
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