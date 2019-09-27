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Tekirdağ marmara ereğlisi'nde okullar bugün tatil

1 saat önce

Marmara Ereğlisi'nde okullar bugün tatilİstanblul'un Silivri ilçesi açıklarında dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bugün okullarda eğitime ara verildi.

Marmara Ereğlisi'nde okullar bugün tatil

İstanblul'un Silivri ilçesi açıklarında dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bugün okullarda eğitime ara verildi.

Marmara Ereğlisi'nd e bugün eğitime ara verilme kararı Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve velilere cep telefonu mesajı ile duyuruldu. Açıklamada, 'İlçemizde meydana gelen deprem dolayısıyla İlçe Kaymakamlığımızca 27.09.2019 Cuma günü okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize geçmiş olsun dileklerimizle duyurulur" denildi.

Tekirdağ marmara ereğlisi'nde okullar bugün tatil

Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:09 Kaynak: DHA
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