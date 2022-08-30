Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı 4 kişiden 2'si Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi 'ne, 2'si de Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marmara Denizi'nde 4 genç boğulmanın eşiğinden döndü - Son Dakika

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