Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti

05.09.2022 16:03
Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerde feci şekilde hayatını kaybetti.

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerde feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Marmara Ereğlisi - Çorlu yolu üzeri Sultanköy mevkiinde meydana geldi. Marmara Ereğlisi istikametine seyreden Orhan Köz (43) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Mecit Özdemir yönetimindeki tırla çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Orhan Köz, sıkıştığı yerde feci şekilde yaşamını yitirdi. Kazada hafif yaralanan tır şoförü Özdemir de, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan Orhan Köz'ün cansız bedeni, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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