Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Orhan Köz, sıkıştığı yerde feci şekilde yaşamını yitirdi. Kazada hafif yaralanan tır şoförü Özdemir de, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan Orhan Köz'ün cansız bedeni, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

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