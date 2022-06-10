Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi

10.06.2022 12:33

Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi PKK/KCK'ya bağlı faaliyet gösterdiği öne sürülen Halkaların Demokratik Kongresine yönelik Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi

TEKİRDAĞ - PKK/KCK'ya bağlı faaliyet gösterdiği öne sürülen Halkaların Demokratik Kongresine yönelik Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şube ekipleri, KCK'nın Trakya HDK meclisine bağlı faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler, belgeler ve ifadeler doğrultusunda 3 Haziran 2022 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. PKK/KCK'ya bağlı faaliyet gösterdiği öne sürülen Halkaların Demokratik Kongresine düzenlenen operasyonda Tekirdağ'da 24, Edirne'de 3, Kırklareli'nde 3, İzmir'de 3, Muğla'da 4, İstanbul'da 3, Manisa, Bursa, Bingöl, Mardin ve Çanakkale'de birer adres olmak üzere 45 adrese girilerek arama yapıldı.

Geniş kapsamlı operasyonda HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel, HDP Edirne İl Eş Başkanı Melahat Çelik, HDP Kırklareli İl Eş Başkanı Yakup Aslan, HDP Bingöl İl Eş Başkanı Saadet Fırat, HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu Üyesi Kemal Yıldız ve HDP Tekirdağ eski İl Eş Başkanı Ömer Güven isimli şahısların da aralarında bulunduğu 37 şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümana el konuldu.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 37 kişi Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Sorgusu tamamlanan 37 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi
Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi
Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi
Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi
Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi
Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi
Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi
Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi
Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi
Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi
Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi
Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
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Tekirdağ merkezli 11 ildeki terör operasyonunda yakalanan 37 şüpheli adliyede Tekirdağ merkezli 11 ildeki terör operasyonunda yakalanan 37 şüpheli adliyede Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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