Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapıya yönelik operasyona
Ekiplerin adrese girişi
Adreste arama yapılması
Polis ekiplerinin dernekten topladıkları delilleri araca yüklemesi ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya istinaden terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı faaliyet yürüten Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapıya yönelik operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ merkezli 11 ilde terör operasyonu düzenlendi - Son Dakika