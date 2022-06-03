Tekirdağ merkezli 11 ilde terör operasyonu düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli 11 ilde terör operasyonu düzenlendi

03.06.2022 14:22

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapıya yönelik operasyona Ekiplerin adrese girişi Adreste arama yapılması Polis ekiplerinin dernekten topladıkları delilleri araca yüklemesi ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Tekirdağ Cumhuriyet...

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapıya yönelik operasyona

Ekiplerin adrese girişi

Adreste arama yapılması

Polis ekiplerinin dernekten topladıkları delilleri araca yüklemesi ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya istinaden terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı faaliyet yürüten Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapıya yönelik operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Tekirdağ merkezli 11 ilde terör operasyonu düzenlendi
Tekirdağ merkezli 11 ilde terör operasyonu düzenlendi
Tekirdağ merkezli 11 ilde terör operasyonu düzenlendi

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ merkezli 11 ilde terör operasyonu düzenlendi - Son Dakika


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