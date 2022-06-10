Aralarında HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel , HDP Edirne İl Eş Başkanı Melahat Çelik, HDP Kırklareli İl Eş Başkanı Yakup Aslan , HDP Bingöl İl Eş Başkanı Saadet Fırat , HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu Üyesi Kemal Yıldız ve eski HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Ömer Güven 'in de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ merkezli 11 ildeki terör operasyonunda yakalanan 37 şüpheli adliyede - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.