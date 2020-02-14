Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

7 saat önce

TEKİRDAĞ'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen aralarında askerlerin de olduğu 25 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen aralarında askerlerin de olduğu 25 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/YDY soruşturması kapsamında, HTS kayıtları ve tanık ifadelerinde adı geçen, örgüt ile irtibat bulundukları belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Aralarında muvazzaf askerler ile askeri öğrencilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Samsun, Antalya, Siirt, Afyonkarahisar, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Van, Kayseri ve Manisa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alınarak Tekirdağ'a getirildi. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


- Tekirdağ
Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
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