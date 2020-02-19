Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

32 dakika önce

TEKİRDAĞ'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 13 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 4 tutuklama, System.String[]

TEKİRDAĞ'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 13 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü mahkemece tutuklandı. Serbest bırakılan 19 kişiden 17'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı belirtildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/YDY soruşturması kapsamında, HTS kayıtları ve tanık ifadelerinde adı geçen, örgüt ile irtibat bulundukları belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Aralarında muvazzaf askerler ile askeri öğrencilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Samsun, Antalya, Siirt, Afyonkarahisar, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Van, Kayseri ve Manisa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alınarak Tekirdağ'a getirildi. 2 şüphelinin ise başka bir soruşturma kapsamında gözaltında bulundukları bildirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartı olmak üzere 19'u serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 19 kişiden 17'sinin etkin pişmanlık hükümlerinin yararlandığı bildirildi.


Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:38 Kaynak: DHA
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