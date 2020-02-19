Tekirdağ merkezli 13 ildeki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Yakalama kararı verilen 2 kişinin ise başka bir soruşturma kapsamında gözaltında bulundukları nedeniyle ifadeleri bulundukları ilden SEGBİS aracılığıyla alındığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Diğer şüphelilerden 13'ü ise adli kontrol şartıyla 6'sıda savcılıkça serbest bırakılırken, serbest kalan 19 şüpheliden 17'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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