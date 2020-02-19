Tekirdağ merkezli 13 ildeki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Yakalama kararı verilen 2 kişinin ise başka bir soruşturma kapsamında gözaltında bulundukları nedeniyle ifadeleri bulundukları ilden SEGBİS aracılığıyla alındığı öğrenildi.

Diğer şüphelilerden 13'ü ise adli kontrol şartıyla 6'sıda savcılıkça serbest bırakılırken, serbest kalan 19 şüpheliden 17'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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