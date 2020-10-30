Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ'den yakalanan 23 kişi adliyede - Son Dakika

Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ'den yakalanan 23 kişi adliyede

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan FETÖ operasyonunda, gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı FETÖ'nün mahrem ceza infaz koruma memuru yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Tekirdağ başta olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Sinop, Samsun, Rize ve Kahramanmaraş illerinde düzenlenen operasyonda, 2'si ihraç olmak üzere toplamda 23 'Mahrem infaz koruma memuru' bulundukları illerde gözaltına alınarak il emniyet müdürlüğüne getirildi.

Gözaltına alınan Şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Tekirdağ Adalet Saray'ına getirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında ihraç edilmiş vergi müfettişi ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan bir infaz memurunun da bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca firari durumunda bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.