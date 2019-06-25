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Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 19'a çıktı

1 saat önce

Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ'nün "Askeri mahrem yapılanması" kapsamında emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 19'a çıktı, System.String[]
Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ'nün "Askeri mahrem yapılanması" kapsamında emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında bulunduğu, mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltı sayısı 19'a yükseldi

Tekirdağ merkezli İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, Hatay, İzmir, Erzurum, Gaziantep, Ağrı ve Çanakkale'de farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında albay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubayların da bulunduğu 17 zanlı "silahlı terör örgütüne üye olmak" gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyet ekiplerince geriye kalan 8 şahsın yakalanması için devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:45 Kaynak: İHA
Tekirdağ, 3. Sayfa
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