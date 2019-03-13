Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Merkezli 2 İlde Rüşvet Operasyonu

Tekirdağ Merkezli 2 İlde Rüşvet Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ merkezli 2 ilde, kamu görevlilerine rüşvet verdiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Merkezli 2 İlde Rüşvet Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ merkezli 2 ilde, kamu görevlilerine rüşvet verdiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla'da, kamu görevlilerine rüşvet verdiği gerekçesiyle aralarında bazı masaj salonu sahipleri ve ortaklarının da bulunduğu 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda A.K, A.S, E.E.A ve İ.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Muğla, Tekirdağ, Güncel
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