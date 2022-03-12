Son dakika haberi: Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi: Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama

12.03.2022 22:52

Son dakika 3. sayfa haberi: - Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

- Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılıkla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçlarına yönelik Tekirdağ merkezli 3 ilde planlı operasyon gerçekleştirdi. 6 hedef şüpheli şahsa yönelik olarak Tekirdağ, İstanbul ve Edirne illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon T.K., O.B., Ö.G., M.B.D., ve S.N.B. olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamaları ve hastanedeki sağlık kontrolleri tamamlanan 5 kişi daha sonra adliyeye getirildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi: Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama
Son dakika haberi: Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama
Son dakika haberi: Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama
Son dakika haberi: Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama
Son dakika haberi: Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama
Son dakika haberi: Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama
Son dakika haberi: Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Göçmen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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