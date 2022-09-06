Tekirdağ merkezli 3 ilde silah operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ merkezli 3 ilde silah operasyonu: 23 gözaltı

06.09.2022 16:29

Tekirdağ merkezli 3 ilde silah operasyonu: 23 gözaltıTEKİRDAĞ Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen silah ve mühimmat operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ merkezli 3 ilde silah operasyonu: 23 gözaltı

TEKİRDAĞ Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen silah ve mühimmat operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce "Yasadışı Silah ve Mühimmat Ticareti Suçu" ile mücadeleye yönelik olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan yakalamalar ve Tekirdağ merkezli 3 ilde (Tekirdağ, İstanbul, İzmir) 30 şahsa yönelik 30 ikamet ve 1 iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon, 11 adet tabanca, 13 adet şarjör, bin 747 adet farklı ebatlarda fişek, 5 adet av tüfeği, 122 adet av tüfeği fişeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca şarjörü, 89 adet Kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Bu çerçevede yakalanan şüpheli 23 şahıs hakkında 6136 SKM ve 2521 SKM suçlarından adli/idari işleme başlatıldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

YORUMLAR
500
Açılışı yapılan köprü kurdelesi kesildikten hemen sonra yerle bir oldu Açılışı yapılan köprü kurdelesi kesildikten hemen sonra yerle bir oldu Sahte içki içen evli çiftten adam hayatını kaybetti, kadın yaşam savaşı veriyor Sahte içki içen evli çiftten adam hayatını kaybetti, kadın yaşam savaşı veriyor Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ merkezli 3 ilde silah operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:26 Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır
16:20 İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor
16:20 Sahte içki içen evli çiftten adam hayatını kaybetti, kadın yaşam savaşı veriyor
16:13 Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde büyük başarı! Listeye giren tek Türk takımı oldu
16:10 Açılışı yapılan köprü kurdelesi kesildikten hemen sonra yerle bir oldu
15:48 Venedik film festivaline Dilan Çiçek Deniz damgası! Güzelliğiyle hayran bıraktı
15:48 İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı
16:12 Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da: Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak
15:31 Akşener'in "Aynı masada olmayız" sözlerine HDP'den yanıt! "Ve 'Biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz' öyle mi?"
15:23 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 16:43:30. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ merkezli 3 ilde silah operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement