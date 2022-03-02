Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

02.03.2022 13:52
Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Tekirdağ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul, Kocaeli, Samsun ve Tekirdağ'da ardışık arama yaptıkları tespit edilen 10 FETÖ şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla aktif görevde 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve bir aşçı olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı
Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

YORUMLAR
500
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
13:41 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Nükleer silahlar kullanılacak ve yıkıcı sonuçları olacak
13:38 Sadakatsiz dizisinde bu akşam ne oluyor? Asya gerçeği ortaya çıkarıyor mu?
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
13:23 Rus heyetine Ukraynalıların cevabı sert oldu! El bombalarıyla kaçtılar
13:11 Florida'da hız yaptığı için polise yakalandı, Putin'i suçladı: Meğer nükleer savaştan kaçıyormuş!
13:06 Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşkını ilan etti!
13:04 Rusya adına 3 üst düzey isimden açıklamalar! Peskov, Şoygu ve Lavrov konuştu! Üçü de savaş sürecek dedi!
12:46 Ukrayna'dan kaçan insanların ilk tercihi Lviv! Herkes Lviv'e gitmek istiyor ama şehirde barınacak yer kalmadı
12:33 PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan Putin'e destek: Ukrayna hükümeti yaptıklarının bedelini ödüyor
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 14:09:15. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement