Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul, Kocaeli, Samsun ve Tekirdağ'da ardışık arama yaptıkları tespit edilen 10 FETÖ şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla aktif görevde 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve bir aşçı olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.