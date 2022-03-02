TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI - Son Dakika
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TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

02.03.2022 14:25

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün 'görevde bulunan ceza infaz memurları' soruşturması kapsamında yakalama kararı verdiği 10 şüpheli 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün 'görevde bulunan ceza infaz memurları' soruşturması kapsamında yakalama kararı verdiği 10 şüpheli 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ'nün, 'görevde bulunan ceza infaz memurları' soruşturması kapsamında ardışık arama yaptıkları, tanık ifadeleri doğrultusunda örgüt üyeleriyle irtibatları bulunduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da düzenlediği operasyonlarda görevde 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve 1 aşçı yakalandı. Tekirdağ'da getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI
TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI
TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI
TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI
TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI
TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI
TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

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Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonlarında 22 zanlı yakalandı Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonlarında 22 zanlı yakalandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Tekirdağ, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI - Son Dakika
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