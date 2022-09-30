Tekirdağ merkezli tarihi eser operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli tarihi eser operasyonunda 14 zanlı yakalandı

30.09.2022 08:38

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve kaçakçıların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama detektörü, su arama ve tespit cihazı ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ merkezli tarihi eser operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ merkezli tarihi eser operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika
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