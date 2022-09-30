Belirlenen adreslerdeki aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama detektörü, su arama ve tespit cihazı ile hassas terazi ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve kaçakçıların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Tekirdağ, İstanbul , İzmir , Kırklareli ve Balıkesir 'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ merkezli tarihi eser operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika

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