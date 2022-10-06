Tekirdağ merkezli tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

06.10.2022 09:30
Tekirdağ merkezli tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve kaçakçıların deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Eylül'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve kaçakçıların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama detektörü, su arama ve tespit cihazı ile hassas terazi ele geçirilmiş, 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ merkezli tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ merkezli tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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