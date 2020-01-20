Tekirdağ merkezli 5 ilde "resmi belgede sahtecilik" operasyonu: 27 gözaltı kararı - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli 5 ilde "resmi belgede sahtecilik" operasyonu: 27 gözaltı kararı

6 saat önce

Tekirdağ merkezli 5 ilde "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tekirdağ merkezli 5 ilde

Tekirdağ merkezli 5 ilde "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kütahya'da "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları, kamu kurum ve kuruluşlarını zarar uğrattıkları iddiasıyla aralarında hastane sahibi, doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Karar doğrultusunda operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Tekirdağ, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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