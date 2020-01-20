Tekirdağ merkezli 5 ilde 'sağlıkta vurgun' operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli 5 ilde 'sağlıkta vurgun' operasyonu

6 saat önce

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle 5 ilde, 27 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Tekirdağ merkezli 5 ilde 'sağlıkta vurgun' operasyonu, System.String[]

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle 5 ilde, 27 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler arasında hastane sahibi ve doktorların da olduğu öğrenildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'resmi belgede sahtecilik' ile 'kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça Tekirdağ merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kütahya'da  27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, özel göz hastanesi üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen olayda, aralarında hastane sahipleri, doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 27 şüpheli ile ilgili gözaltı işlemi başlattığı öğrenildi.


Başsavcı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:23 Kaynak: DHA
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