Son Dakika Haberleri: Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

- Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi adliyeye sevk edildiTEKİRDAĞ - Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda toplamda yakalanan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

- Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi adliyeye sevk edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda toplamda yakalanan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanması ve ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen ve aralarında halen muvazzaf olan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri Tekirdağ merkezli İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep, Ankara ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf albay ve daha önceden ihraç edilmiş yüzbaşı ve astsubayların bulunduğu 13 şüpheliden 11'i yakalandı.

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmaların devamında 2 kişi daha yakalanarak toplamda 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi adliyeye sevk edildi

Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi
Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 07:47:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]