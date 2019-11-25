Son Dakika Haberleri: Tekirdağ merkezli 7 ilde operasyon: 11 kişi FETÖ'den yakalandı
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Tekirdağ merkezli 7 ilde operasyon: 11 kişi FETÖ'den yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ merkezli 7 ilde operasyon: 11 kişi FETÖ'den yakalandı, System.String[]

Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.


Tekirdağ Cumhuriyet başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanması ve ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen ve aralarında halen muvazzaf olan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri Tekirdağ merkezli İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep, Ankara ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf albay ve daha önceden ihraç edilmiş yüzbaşı ve astsubayların bulunduğu 13 şüpheliden 11'i yakalandı. Kalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:41 Kaynak: İHA
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