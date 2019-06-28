Son Dakika Haberleri: Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 11 kişi tutuklandı
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Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 11 kişi tutuklandı

45 dakika önce

Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ'nün 'Askeri mahrem yapılanmasına' düzenlenen operasyondan gözaltına alınan 24 kişiden 11'i tutuklandı.

Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 11 kişi tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ'nün 'Askeri mahrem yapılanmasına' düzenlenen operasyondan gözaltına alınan 24 kişiden 11'i tutuklandı.

Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ'nün 'Askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şahıs adliyeye sevk edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi birimince, Tekirdağ merkezli İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, Hatay, İzmir, Ağrı, Erzurum, Gaziantep ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 24 kişiden 11'i tutuklanırken geriye kalan şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firar durumunda olan bir kişinin ise yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:58 Kaynak: İHA
Tekirdağ, 3. Sayfa
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