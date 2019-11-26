Son Dakika Haberleri: Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha yakalandı
Son Dakika Güncel Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" ilişkin "ankesör soruşturması" kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha yakalandı, System.String[]

Tekirdağ merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" ilişkin "ankesör soruşturması" kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalama kararı bulunan 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, dün, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep ve Muğla'da operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlarda, aralarında muvazzaf albay ile daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubayların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
Rus Büyükelçi suikastiyle alakalı 6 TRT çalışanına dava açıldı Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:18:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]