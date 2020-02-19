Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin, 14 Şubat'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınanların sayısı 17'den 23'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Zanlılardan 6'sı savcılıkça, 13'ü de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest kalan 19 şüpheliden 17'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi.

Yakalama kararı verilen 2 kişinin başka bir soruşturma kapsamında gözaltında olmaları nedeniyle ifadeleri bulundukları ilden SEGBİS aracılığıyla alındı.

Operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, HTS kayıtları ve tanık ifadelerinde adları geçen, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı, halen görevde olan astsubay, uzman çavuş, emekli askeri personel, kurum değişikliği yapmış astsubaylar, ihraç askeri öğrenciler ve aralarında özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekiplerince 14 Şubat'ta Tekirdağ merkezli, Çanakkale, İstanbul, Samsun, Antalya, Siirt, Afyonkarahisar, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Van, Kayseri ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

14 şubat, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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