Son Dakika Haberleri: Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
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Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

6 saat önce

Tekirdağ merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" ilişkin "ankesör soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]

Tekirdağ merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" ilişkin "ankesör soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep ve Muğla'da düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen, aralarında muvazzaf albay ile daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubayların da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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