Son dakika haberi | Tekirdağ merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi | Tekirdağ merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı

27.05.2021 13:19

Son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kaçak ürenler ile 13 cins yavru köpek ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kaçak ürenler ile 13 cins yavru köpek ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptığı çalışmanın ardından Tekirdağ merkezi, İstanbul ve Edirne'de 14 şüphelinin yakalanması için 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 195 litre asetik anhidrit, 1829 elektronik sigara, 5 bin 835 elektronik sigara kiti, 3 bin 20 elektronik sigara likiti, 1200 nargile tütünü, 1985 akıllı cep telefonu, 218 cep telefonu aksesuarı, 50 gramlık paketler halinde 2 bin 160 nargile tütünü, 2 gram skunk ve 13 cins yavru köpek ele geçirildi.  Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 12 kişinin işlemleri sürüyor.


Son dakika haberi | Tekirdağ merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberi | Tekirdağ merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberi | Tekirdağ merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberi | Tekirdağ merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberi | Tekirdağ merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberi | Tekirdağ merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberi | Tekirdağ merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberi | Tekirdağ merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberi | Tekirdağ merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberi | Tekirdağ merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberi | Tekirdağ merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı

Kaçakçılık, Tekirdağ, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tekirdağ merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika


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