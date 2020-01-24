Tekirdağ merkezli "resmi belgede sahtecilik" operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ merkezli 'resmi belgede sahtecilik' operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ merkezli "resmi belgede sahtecilik" operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Tekirdağ merkezli 5 ilde, "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ merkezli

Tekirdağ merkezli 5 ilde, "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kütahya'da "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.B.T, N.S, A.İ, Y.B.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4'ü adli kontrol şartıyla 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki, 8'i de savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Polis ekiplerinin ihbar ve şikayetler üzerine 2015 yılında başlattığı çalışma sonucu, özel bir göz hastanesinin sahipleri, doktorlar ve bazı çalışanlarının, yaşlıları ameliyat ve tedavi etmiş gibi göstererek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları belirlendi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kütahya'da "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları, kamu kurum ve kuruluşlarını zarar uğrattıkları iddiasıyla aralarında hastane sahibi, doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Tekirdağ, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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