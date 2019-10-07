Son Dakika Haberleri: Tekirdağ merkezli rüşvet operasyonu
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Tekirdağ merkezli rüşvet operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ merkezli rüşvet operasyonu, System.String[]

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü personelinin gümrükle ilişkili şirket görevlilerinden rüşvet aldığı iddiası üzerine 19 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 8 ay süren soruşturma kapsamında ortam dinlemeleri, görüntü kayıtları ve banka hesap hareketleri incelendi. Yeterli delil ve tespitlerin oluşması sonucu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin Tekirdağ, İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler operasyonda aralarında eski Tekirdağ gümrük müdürü B.S.Ö'nün de bulunduğu 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari bir şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:26 Kaynak: AA
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