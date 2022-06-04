Tekirdağ ve Edirne'de "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "tefecilik", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kumar oynatmak için yer temini" ve "tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmış, suç örgütü üyesi oldukları değerlendirilen 10 kişi 1 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramalarda 5 tabanca, 2 tüfek, 370 mermi, suça konu çek, senet, belge, doküman, dijital materyal, kumar ve tefecilik faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen para ile ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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