Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

10.06.2022 10:20
Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobili durdurdu. 3 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ifadesi doğrultusunda İstanbul'da 11 adreste arama yapıldı. Aramalarda 770 sentetik uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 2 para sayma makinesi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 172 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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