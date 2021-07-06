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Tekirdağ Mesleki Eğitim Ar-Ge Merkezi açıldı - Son Dakika

Tekirdağ Mesleki Eğitim Ar-Ge Merkezi açıldı

06.07.2021 09:18
Tekirdağ Mesleki Eğitim Ar-Ge Merkezi açıldı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Mesleki Eğitim Ar-Ge Merkezi törenle hizmete girdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Mesleki Eğitim Ar-Ge Merkezi törenle hizmete girdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, törende, kurdukları Ar-Ge merkezlerinin mesleki eğitimde fikri mülkiyet kültürünün yaygınlaşması için attıkları çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bu merkezlerde patent, faydalı model, tasarım ve marka üretim ve tesciline odaklandıklarını belirten Özer, şöyle devam etti:

"Ar-Ge merkezlerimize başlangıç desteği olarak 2020 yılında 10 milyon lira destek sağlamıştık. Ar-Ge merkezlerimiz tarafından geliştirilen projeleri yılda iki kez değerlendiriyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge merkezlerimizin 2021 yılının birinci dönem projeleri arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi ve 41 proje desteklenmek üzere kabul edildi. Bu kapsamda desteklenen projeler için ilgili Ar-Ge merkezlerimize 13 milyon 170 bin liralık destek sağlandı. Böylece 42 Ar-Ge merkezimize şu ana kadar 23 milyon 170 bin lira sağlamış olduk"

Özer, "antiviral, antibakteriyel, su ve kir itici özellikli öğretmen önlüğü" projesi, güçlü altyapısı ve öğretmen kadrosu nedeniyle Tekirdağ Çerkezköy'de Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tekstil alanında Ar-Ge merkezi olarak seçtiklerini ifade etti.

Merkezin antiviral, antibakteriyal, su ve kir itici özellikli kumaş üretimiyle ilgili projesine yaklaşık 1 milyon lira kaynak sağlayarak destek kapsamına aldıklarını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Açılışını yaptığımız bu Ar-Ge merkezimizin, desteklediğimiz projeyi başarılı bir şekilde tamamladıklarını görmekten büyük mutluluk duydum. Projenin ilk çıktıları olarak geliştirilen kumaştan 10 bin öğretmen önlüğü üreterek Tekirdağ'da görev yapan tüm öğretmenlerimize ücretsiz ulaştıracağız. Çerkezköy'de mesleki eğitimin güçlenmesi için bizlere büyük destek olan Kaymakamımız Sayın Atilla Selami Abban'a özellikle teşekkür ediyorum. Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yöneticilerini, öğretmenlerini ve öğrencilerini başarılarından dolayı kutluyorum."

Açılış törenine, Kaymakam Atilla Selami Abban, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve diğer yetkililer de katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki eğitimde üretim kapasitesini fikri mülkiyete yönlendirmek için 21 ilde 45 Ar-Ge merkezi kurmuş ve patent, faydalı model, marka ve tasarım çalışmalarına ağırlık verilmeye başlanmıştı.

Bu kapsamda Tekirdağ'da Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tekstil alanında Ar-Ge merkezi seçilmişti.

Tekirdağ Mesleki Eğitim Ar-Ge Merkezi açıldı

Araştırma Geliştirme, Mesleki Eğitim, Çerkezköy, Tekirdağ, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Tekirdağ Mesleki Eğitim Ar-Ge Merkezi açıldı - Son Dakika


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