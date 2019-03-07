Tekirdağ Mezarlığın Demir Kapısını Çaldılar, Muhtar İsyan Etti

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinin İshakça Mahallesi Mezarlığı'nın demir kapısı çalındı.Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, Karnım aç desin, param yok desin, ben para vereyim ama böyle çalmasınlar. Kapıyı satmadıysalar geri getirsinler. Parasını ben vereceğim dedi.
Malkara'nın kırsal İshakça Mahallesi Mezarlığı'nın girişindeki yaklaşık 3 metre uzunluğundaki demir kapı henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Kapının bir kısmını çalınırken, diğer kısmını yerinden sökülmeyince zarar verildi. Hırsızlık olayı mezarlığa ziyarete giden vatandaşlar tarafından fark edilerek, yetkililere bildirildi. İshakça Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, hırsızlağa tepki gösterdi. Hırsızlara da seslenen Temurtaş, şunları söyledi
Ayıptır, günahtır. Bu demir kapıyı neden çalarlar ki Kapıyı demir kazığıyla birlikte söküp çalmışlar. Biz bu mezarlık kapılarını köylünün parasıyla sıfır yaptırdık. Kapıları yaptırırken de çalınmasın diye menteşelerin bile kilitlettirdik. Ama adamlar kapıyı demir direğiyle birlikte söküp almışlar. Bu kapıları çalan insanların ölülere hiç saygısı yok. Böyle bir saygısızlık olmaz. Bu tür hırsızlara da yapanlara da yazıklar olsun diyorum. Bunlar toplum ahlakına sığmaz. Burada insanlarımız yatıyor. Hayvan, haşarat girmesin diye, mezarlara zarar verilmesin diye kapıları yaptırdık. Tel örgü çektirdik. Ama bu insanların ne ölüye, ne diriye saygısı var, ne de saygı kalmış. Ben muhtar olarak karnım aç desin, param yok desin gelsin ben vereyim. Yeter ki bunları yapmasınlar. Sabahtan beri Malkara'da kapı arıyorum. Tüm aranacak yerleri gittim tek başıma aradım, ulamadım. Eğer ki bu kapıyı çalanlar kapıyı kesip satmadıysalar, parçalamadıysalar getirsinler parasını ben vereceğim. Yeter ki, kapıyı yerine getirsinler.
Yakınlarının mezarını ziyaret eden Sunay Yılmaz ise, mezarlık kapısının çalınmasını ölülere büyük saygısızlık olduğunu belirterek,
Bunu köylü olarak şiddetle kınıyoruz. Bu bir vicdansızlıktır. Bu kapıyı çalanlar yarın öbür gün mezarlara da terbiyesizlik yaparlar. Bir mezarlık çalmak ne demek hem de demirin köküyle çıkartıp çalmışlar. Yazıklar olsun dedi.
Yetkililer, mezarlıktaki demir kapı hırsızlığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.