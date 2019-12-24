Tekirdağ mhp'li aydın chp, kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ mhp'li aydın chp, kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış -2 - Son Dakika

Tekirdağ mhp'li aydın chp, kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış -2

6 saat önce

TEKİRDAĞ MHP'li Aydın CHP, kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış -2.

TEKİRDAĞ MHP'li Aydın CHP, kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış -2

Tekirdağ mhp'li aydın chp, kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış -2

Cumhuriyet Halk Partisi, Aydın, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:16 Kaynak: DHA
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